Денис Черышев: Если прийти на тренировку с дивана, тебя быстро вернут на диван - Советский спорт
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10 апреля 2020 12:59ФутболСергеев Иван

Денис Черышев: Если прийти на тренировку с дивана, тебя быстро вернут на диван

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал свою физическую форму.

«Совсем не поправился?» - спросили полузащитника в рамках большого интервью официальному аккаунту сборной России «ВКонтакте». »Даже похудел. Я очень слежу за этим, - ответил Черышев. - Если сезон возобновят, то реально будут одна-две недели на подготовку. Поэтому очень важно быть в хороших кондициях уже сейчас. Если прийти на тренировку прямиком с дивана, то очень быстро тебя вернут на тот же диван... Слава богу ничего не беспокоит, чувствую себя прекрасно. Надеюсь, скоро вернуться на поле».

Также Черышев объяснил, почему нарушил карантин в середине марта.

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