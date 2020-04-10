Илья Геркус: Матчи без зрителей - плохая альтернатива, но лучше так, чем совсем не играть Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможность проведения матчей при пустых трибунах.

- Трансляции матчей без зрителей спасут клубы, но не помогут сохранить уровень доходов, который они получили бы от продаж билетов и торговли в дни матчей. Это плохая альтернатива, но лучше так, чем совсем не играть, - передает слова Геркуса «РИА Новости».

Ранее УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Напомним, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая.