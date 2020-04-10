«Рома» надеется продлить аренду Мхитаряна «Рома» хочет продлить арендное соглашение полузащитника Генриха Мхитаряна, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу».

Как сообщает Calciomercato.com, «Рома» не хочет платить за хавбека 25 миллионов прописанных в контракте, а потому надеется продлить аренду до июня 2021 года.

Напомним, что 31-летний Мхитарян перешел в «Рому» на правах аренды осенью 2019 года за три миллиона евро. На данный момент в его активе 20 матчей, шесть забитых мячей и четыре голевых паса.