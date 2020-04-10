«Рома» надеется продлить аренду Мхитаряна - Советский спорт
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10 апреля 2020 14:47Футбол

«Рома» надеется продлить аренду Мхитаряна

«Рома» хочет продлить арендное соглашение полузащитника Генриха Мхитаряна, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу».

Как сообщает Calciomercato.com, «Рома» не хочет платить за хавбека 25 миллионов прописанных в контракте, а потому надеется продлить аренду до июня 2021 года.

Напомним, что 31-летний Мхитарян перешел в «Рому» на правах аренды осенью 2019 года за три миллиона евро. На данный момент в его активе 20 матчей, шесть забитых мячей и четыре голевых паса.

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