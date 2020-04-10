Главный тренер «Сочи» Федотов согласился на понижение зарплаты В клуб договорились о сокращении контрактных выплат за апрель на 50%.

Ситуацию с сокращением зарплат в футбольном клубе «Сочи» прокомментировал главный тренер команды Владимир Федотов.

«Работа велась в этом отношении, обсуждали с ребятами, – заявил Федотов в интервью Чемпионат.com – Я, как и футболисты, согласился на понижение зарплаты. Я же не буду белой вороной в этом отношении».

Напомним, что ранее о сокращении зарплат со своими футболистами договорились «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Рубин», «Уфа» и «Крылья Советов».

После 22 туров «Сочи» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 24 очка.