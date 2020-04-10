«Барселона» опровергает обвинения в коррупции Ранее бывший вице-президент каталонцев Русо заявил, что кто-то из руководства клуба ворует деньги.

Футбольный клуб «Барселона» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу критики бывшего вице-президента клуба Эмили Русо.

Вот, что было сказано в сообщении:

«Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью средствам массовой информации, «Барселона» категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право регистрации неправомерных действий.

В этом смысле анализ служб мониторинга социальных сетей подвергается обширному независимому аудиту компании Price Waterhouse Coopers».

Вчера 9 апреля стало известно, что из-за конфликта с президентом «Барселоны» Жозепо Бартомеу в отставку подали два вице-президента – Эмили Русо и Энрике Томбас. Также свои должности в клубе покинули директора Сильвио Элиас, Мария Тейшидор, Жозеп Понт и секретарь правления Жорди Класамилья.

Русо заявил, что кто-то в клубе занимается присваиванием денег. В частности, компании I3 Ventures заплатили миллион евро за продвижение имиджа «Барселоны» в соцсетях, хотя рыночная стоимость таких услуг – 100 тысяч.

«Барселона» после 27 туров занимает первое место в испанском чемпионате, опережая мадридский «Реал» на два очка.