Глава Национального олимпийского комитета Италии: Никаких тренировок как минимум до 27 апреля - Советский спорт
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10 апреля 2020 18:35ФутболШарафудинов Виктор

Глава Национального олимпийского комитета Италии: Никаких тренировок как минимум до 27 апреля

Чемпионат серии А был приостановлен после неполных 26 туров.

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго объявил о том, что запрет на проведение тренировочных занятий на всей территории страны будет продлен как минимум до 27 апреля.

«Я постоянно общаясь министром спорта синьором Спадафорой, – цитирует Малаго Football Italia. – В данный момент правительство собирается продлить запрет на проведение тренировок. На какой срок? Как минимум до 27 апреля. Или даже до 1 мая.

Что касается определение победителя чемпионата в случае отмены футбольного сезона, от меня этот вопрос никак не зависит. Конечно же, у меня есть свое собственное мнение по этому поводу, однако я не хочу сеять панику, поскольку не в моих полномочиях принимать такие решения».

Чемпионат Италии был приостановлен после 26 неполных туров. «Ювентус» лидирует в турнире на одно очко, опережая «Лацио».

Из-за карантинных мер, направленных на противодействие пандемии коронавируса, клубы серии А уже почти целый месяц не имеют возможности тренироваться.

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