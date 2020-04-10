Леонид Слуцкий: Дзюба вообще шутить не умеет, хотя думает иначе - Советский спорт
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10 апреля 2020 18:46ФутболШарафудинов Виктор

Леонид Слуцкий: Дзюба вообще шутить не умеет, хотя думает иначе

Главный тренер казанского «Рубина» оценил чувство юмора нападающего «Зенита».

В интервью Евгению Савину для на YouTube-канале «КраСава» Леонид Слуцкий оценил шутки капитана сборной России Артема Дзюбы.

«Самая крутая шутка от Дзюбы? Есть комики, которые смешно шутят. А есть те, кто смешно рассказывает и отыгрывает. Галустян, например, шутит не очень смешно, но отыгрывает супер. Дзюба вот шутить ни фига не умеет. Хотя думает иначе. Чувство юмора у него специфическое. Но как рассказчик… Он может показывать футболистов, тренеров, каких-то известных людей. Это безумно смешно. Он мне один раз показывал, как Дудь берет интервью. Это было просто угарно», – рассказал Слуцкий.

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