«Челси» собирается продать Канте Трансферную стоимость 29-летнего полузащитника сборной Франции оценивают в 80 миллионов евро.

90min сообщает, что лондонский «Челси» во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.

На футболиста сборной Франции претендуют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».

Канте перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года за 35,8 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Н'Голо забил 3 мяча в 18 матчах АПЛ.