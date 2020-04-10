«Челси» собирается продать Канте

90min сообщает, что лондонский «Челси» во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
На футболиста сборной Франции претендуют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».
Канте перешел в «Челси» из «Лестера» летом 2016 года за 35,8 миллионов евро. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Н'Голо забил 3 мяча в 18 матчах АПЛ.
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