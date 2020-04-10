Валерий Баринов: Губерниев – никто, чтобы лаять на такого слона, как Семин Народный артист РФ прокомментировал высказывания известного комментатора о тренере «Локомотива».

Актер и болельщик московского «Локомотива» Валерий Баринов жестко раскритиковал известного комментатора Дмитрия Губерниева за его высказывания о главном тренере железнодорожников Юрии Семине.

«Дима, дорогой, ты в футболе ничего не понимаешь! – цитирует Баринова «Спорт день за днем». – Тебе не надо туда лезть! Биатлон ты уже развалил! Не трогай футбол, он и так еле дышит!

С Губерниевым даже биатлонисты отказываются разговаривать. Теперь то же самое хочет занести в футбол. Не надо туда лезть! Пусть он кричит и кричит, громко кричит, хорошо кричит! Я понимаю, он набрал силу и популярен сейчас, но пусть не лезет в футбол. Он в этом правда ничегошеньки не понимает. Футбол для него – это запретная тема!

Губерниев – никто, чтобы лаять на такого слона, как Семин. Для моськи Губерниев слишком большой. Как Высоцкий пел: «Урал большой, ему видней». Вот Губерниев такой большой, как жираф! Надо понимать, кто такой Губерниев, а кто такой Семин для мирового футбола!»

Напомним, что Семин в открытом письме выступил против сокращения зарплат футболистов во время пандемии коронавируса. Губерниев высмеял заявление тренера «Локомотива».