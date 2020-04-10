Леонид Слуцкий: Футбол возобновится, когда Тарасов восстановится, учитывая его политические связи Главный тренер «Рубина» пошутил о приостановке футбольных соревнований.

В интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава» Леонид Слуцкий отметил, что только травмированным футболистам вынужденная пауза в соревнованиях оказалась на руку. В частности, Дмитрий Тарасов получил возможность восстановиться после перелома малой берцовой кости.

«Пауза, которая есть в футболе, ни для кого не в плюс, только для людей с длинной травмой, то есть, например, для Димы Тарасова, у которого длинная травма, который должен был восстанавливаться пару месяцев, – отметил Слуцкий. – Мы в команде шутим внутри, что в принципе он управляет ситуацией. Когда он восстановится, то и футбол восстановится, учитывая его большие политические и любые другие связи.

Для нормальных, не травмированных, футболистов эта пауза не может идти в плюс, не важно, выигрывал ты или проигрывал.

Если чемпионат будет продолжен, мы можем получить какие-то вообще непонятные вещи. Никто с таким не сталкивался. Даже в отпуске ты играешь в футбол, теннис, бегаешь».

Напомним, что Тарасов, не нашедший новую команду во время первой части сезона, 18 февраля подписал контракт с «Рубином» до конца нынешнего чемпионата, а уже три дня спустя получил тяжелую травму на тренировке.

Команда Слуцкого после 22 туров занимает 14-е место, набрав 23 очка.