Ральф Рангник – о предварительном контракте с «Миланом»: Ничего общего с реальностью СМИ утверждали, что немец станет следующим тренером красно-черных.

Бывший тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник прокомментировал сообщения прессы о том, что он в следующем сезоне возглавит «Милан».

«Были какие-то несерьезные контакты, но такое утверждение не имеет ничего общего с реальностью», – цитирует 61-летнего тренера Goal.com

С 2015 по 2019 годы Рангник работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях и в том числе дважды занимал пост главного тренера. Под его руководством команда вышла в бундеслигу в 2016 году, а в прошлом сезоне заняла третье место, получив право выступить в Лиге чемпионов. В данный момент Рангник занимает пост главы футбольного отдела компании «Ред Булл», которой принадлежат немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 36 очков в 26 турах. С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон.

Ранее французская L’Equipe сообщила, что Рангник уже подписал предварительный контракт с титулованным итальянским клубом.