Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Далглиш заразился коронавирусом в 69 лет Под руководством шотландца красные в последний на данный момент раз выиграли чемпионат Англии.

Официальный сайт «Ливерпуля» сообщил, что бывший футболист и тренер команды Кенни Далглиш заразился коронавирусом.

69-летний шотландец был доставлен в больницу 8 апреля для лечения инфекции, которая требовала внутривенного введения антибиотиков.

Далглишу сделали тест на COVID-19, который дал положительный результат. В данный момент у многократного чемпиона Англии нет симптомов заболевания.

Далглиш играл на позиции нападающего за «Селтик» и «Ливерпуль», в сумме забив 230 голов в 559 матчах и трижды выиграв Кубок чемпионов в составе красных.

В качестве тренера шотландец трижды привел «Ливерпуль» к чемпионскому титулу в 1986, 1988 и 1990 годах. После этого за последние 30 лет мерсисайдцы ни разу не смогли выиграть чемпионат Англии.

В 1995-м Далглиш выиграл АПЛ в качестве главного тренера «Блэкберна».