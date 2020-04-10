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10 апреля 2020 22:58ФутболШарафудинов Виктор

В Италии продлили карантин до 3 мая

Министр спорта Спадафора надеется, что уже 4-го спортсмены смогут тренироваться.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что карантин, введенный на территории страны из-за пандемии коронавируса, продлен до 3 мая.

В свою очередь министр спорта Винченцо Спадафора надеется, что уже 4 мая спортсмены смогут возобновить тренировки. По этому поводу Спадафора опубликовал официальное письмо президентам Олимпийского и Паралимпийского национальных комитетов.

«Глубоко уверен, что наши спортсмены и паралимпийцы вскоре вернутся к победам и почитанию итальянского флага, – цитирует Спадафору Football Italia. – Прошу вас подготовить федерации и другие субъекты спортивной системы, к тому, что тренировки предположительно можно будет возобновить 4 мая в строгом соответствии с требованиями безопасности, которые будут определены в согласовании с органами здравоохранения и научными органами».

Национальный карантин был введен в Италии 9 марта. Страна занимает третье место в мире по числу зараженных коронавирусом после США и Испании. Зарегистрировано 147 577 случаев инфекции COVID-19. От последствий заболевания скончались 18 849 человек.

В серии А было сыграно неполных 26 туров из 38.

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