В «Лестере» не будут увольнять сотрудников В чемпионате Англии было сыграно 27 туров из 38.

Футбольный клуб «Лестер» на официальном сайте опубликовал заявлении о том, что не будет увольнять сотрудников или отправлять их в бесплатный отпуск из-за пандемии коронавируса.

«Клуб намерен сохранить весь постоянный персонал и не намерен использовать правительственную схему сохранения рабочих мест из-за коронавируса. Все сотрудники сохранят полную зарплату до конца сезона-2019/20, поскольку все условия были согласованы заранее», – сказано в заявлении «Лестера».

Ранее от госпрограммы, которая предполагает компенсацию 80% зарплаты работников из государственного бюджета, отказались «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Лестер» после 27 туров занимает третье место в АПЛ, набрав 53 очка.