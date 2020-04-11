Россиянин Смертин и украинец Лужный попали в список худших в истории чемпионов АПЛ В Британии составили рейтинг игроков, которые в наибольшей степени не заслужили носить титул победителя английской премьер-лиги.

Издание The Daily Star включило в рейтинг «худших чемпионов АПЛ» восьмерых футболистов. Они никак не отсортированы, поэтому могут быть расставлены в любом порядке. Например, в алфавитном: Ричи Де Лает («Лестер»-2015/16), Олег Лужный («Арсенал»-2001/02), Габриэль Обертан («МЮ»-2010/11), Кайрен Ричардсон («МЮ»-2006/07), Паскаль Сиган («Арсенал»-2003/04), Алексей Смертин («Челси»-2004/05), Игорь Степановс («Арсенал»-2001/02) и Ронни Уолворк («МЮ»-2000/01).

Трое в списке представляют страны бывшего СССР: Смертин - Россию, Лужный - Украину, Степановс - Латвию. Напомним, что в чемпионском сезоне «Челси»-2004/05 Жозе Моуринью лишь дважды выпускал Смертина на поле на 90 минут. Всего в том чемпионате россиянин принял участие в 16 матчах АПЛ. Сейчас он занимает в РФС пост офицера по борьбе с разизмом.