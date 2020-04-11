Хавьер Дзанетти: Не думаю, что Икарди вернется в «Интер» Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти думает, что нападающий Мауро Икарди не вернется в состав миланской команды.

- Я не знаю, вернется ли Икарди, но, я так не думаю. У нас еще будет время поразмышлять об этом.

Лаутаро Мартинес? Вижу, что он счастлив в «Интере» и отождествляет себя с клубом. Мы верили в него. Я вижу его будущее в команде, - передает слова Дзанетти Football Italia со ссылкой на ESPN.

По информации Corriere dello Sport, «ПСЖ» после завершения нынешнего сезона намерен приобрести права на 27-летнего аргентинского форварда, который в этом сезоне выступает за парижскую команду на правах аренды.

Напомним, что в начале сентября прошлого года «ПСЖ» арендовал Икарди у «Интера» на один сезон с последующим правом выкупа. До паузы в соревнованиях аргентинец сыграл за парижан 31 матч с учетом всех турниров, забив 20 голов и сделав четыре результативные передачи.