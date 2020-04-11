«Ювентус» рассматривает кандидатуру Милинковича-Савича в качестве альтернативы Погба «Ювентус» рассматривает кандидатуру хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича в качестве альтернативы полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Calciomercato, руководство итальянской команды опасается, что Погба предпочтет в ближайшее трансферное окно перебраться в мадридский «Реал»ю

Ранее стало известно, что переговоры о переходе атакующего полузащитника «Лацио» начал «Манчестер Юнайтед», также рассматривающий сербского полузащитника в качестве альтернативы Погба, который заявил, что намерен летом покинуть английский клуб и подписать контракт с «Ювентусом».

Напомним, что Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2014 года. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за клуб 31 матч, забил пять голов и сделал семь результативных передач.