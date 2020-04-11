РФС официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы РФС уведомил УЕФА о готовности принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

- Российский футбольный союз официально уведомил УЕФА о готовности Санкт-Петербурга принять матчи чемпионата Европы в 2021 году. Письмо в УЕФА РФС направил после получения соответствующих гарантий от властей Санкт-Петербурга, - цитирует ТАСС службу коммуникации РФС.

Напомним, что Евро-2020 должен был пройти в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург, с 12 июня по 12 июля. Новые сроки турнира – с 11 июня по 11 июля 2021 года.