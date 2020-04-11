Буффон хочет продлить контракт с «Ювентусом» еще на один сезон Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон готов продлить свой контракт с клубом еще на год.

По информации Corriere della Sera, 43-летний голкипер рассчитывает подписать соглашение с «Ювентусом» до конца сезона-2020/21. Напомним, что Буффон вернулся в «Ювентус» после года выступления за «ПСЖ». В текущем сезоне голкипер провел 11 матчей, в которых пропустил девять мячей и трижды сыграл «на ноль».