Буффон хочет продлить контракт с «Ювентусом» еще на один сезон

По информации Corriere della Sera, 43-летний голкипер рассчитывает подписать соглашение с «Ювентусом» до конца сезона-2020/21.
Напомним, что Буффон вернулся в «Ювентус» после года выступления за «ПСЖ». В текущем сезоне голкипер провел 11 матчей, в которых пропустил девять мячей и трижды сыграл «на ноль».
Никогда такого не было и вот уже в пятый раз. Бой Хабиб – Тони все ближе к отмене «Советский спорт» прикидывает, а состоится ли анонсированный на 18 апреля бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. 21.03.2020 12:00 ММА Усачев Владислав Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег Играть всем клубам в Северной Дакоте – единственный шанс спасти сезон НХЛ Всем командам НХЛ нужно собраться в одном городе и играть без зрителей. 08.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев «Коронавирус отбирает работу у ваших болельщиков, а вы – торгуетесь…» Наш автор «предъявляет» российским футболистам за их жадность. 10.04.2020 19:00 Футбол Лукачи Анастасия В клубе Месси – пожар. Все, что известно о скандале в «Барселоне» В стане чемпионов Испании в четверг полыхнуло так, что теперь президент «Барсы» ЖозепБартомеу наверняка лишится своего поста. Рассказываем подробности. 10.04.2020 22:00 Футбол Зибрак Артем Врачам добавили 25-80 тысяч рублей, а эрзац-звезды КХЛ от народных миллионов ноc воротят Виталий Славин – о денежных запросах российских хоккеистов. 09.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай