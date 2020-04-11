Селюк о скандале в «Барселоне»: Импичмент Бартомеу - пустая болтовня

«Уволились – и уволились, - заявил Селюк нашему корреспонденту. - Ничего страшного. На их места придут другие. Хотя, правильнее было бы подавать в отставку после кризиса. А то, когда с деньгами в клубе был порядок, никого с палкой нельзя было выгнать… В любом случае, никакой импичмент нынешнему президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу не грозит. Пока это все пустая болтовня».
Напомним, что уволенные сотрудники обвинили высшее руководство каталонского клуба в коррупционных схемах. Выборы президента «Барсы» должны пройти в 2021 году.
Полное интервью с Селюком скоро на сайте «Советского спорта».
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