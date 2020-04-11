Дмитрий Селюк: Кому важно соотношение «цена-качество», обращайтесь Известный футбольный агент рассказал о последствиях пандемии коронавируса для трансферного рынка.

«В России крупных трансферов летом точно не будет, - заявил Селюк в интервью нашему корреспонденту. - В Европе они возможны. Я сам всегда был сторонником переходов качественных футболистов за небольшие деньги. Если кому важно соотношение «цена – качество», обращайтесь ко мне! Я найду хороших футболистов по приемлемой цене».

Также проживающий в Испании агент поделился мнением о скандале в «Барселоне». Полное интервью с Селюком скоро на сайте «Советского спорта».