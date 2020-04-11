Дмитрий Селюк: Кому важно соотношение «цена-качество», обращайтесь

«В России крупных трансферов летом точно не будет, - заявил Селюк в интервью нашему корреспонденту. - В Европе они возможны. Я сам всегда был сторонником переходов качественных футболистов за небольшие деньги. Если кому важно соотношение «цена – качество», обращайтесь ко мне! Я найду хороших футболистов по приемлемой цене».
Также проживающий в Испании агент поделился мнением о скандале в «Барселоне». Полное интервью с Селюком скоро на сайте «Советского спорта».
Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится.
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