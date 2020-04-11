«Торпедо-БелАЗ» обыграло лидера чемпионата «Энергетик-БГУ» и поднялось на первое место Ранее минская команда одержала три победы в трех матчах.

Завершился матч 4-го тура чемпионата Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» – «Энергетик-БГУ». Итоговый счет – 2:0.

Капитан «Торпедо» Андрей Хачатурян открыл счет на 55-й минуте, замкнув прострел Габриэла Рамоса. Бразильский полузащитник на 66-й добавил к результативной передаче забитый мяч, поразив «девятку» ударом с правой из-за пределов штрафной.

У «Торпедо-БелАЗ» и «Энергетика-БГУ» теперь по 9 очков, но клуб из Жодино стал новым лидером чемпионата за счет победы в личной встрече.

Минская команда впервые в сезоне потеряла очки. В трех первых турах «Энергетик» одержал три победы.

16 апреля «Энергетик-БГУ» примет «Городею». 18-го «Торедо-БелАЗ» сыграет на выезде с БАТЭ.