«Городея» обыграла минское «Динамо» Команда Сергея Гуренко потерпела три поражения в стартовых четырех матчах.

Встреча 4-го тура чемпионата Белоруссии «Городея» – «Динамо» (Минск) завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 14-й минуте забил с пенальти российский нападающий хозяев Сергей Архипов, права на которого принадлежат ФК «Тамбов».

«Динамо» заканчивала встречу вдесятером. На 65-й минуте за второе предупреждение был удален бельгийский полузащитник бразильского происхождения Ришар Данило.

«Городея» набрала 6 очков и поднялась на шестое место.

Минское «Динамо» с 3 очками занимает 14-ю строчку в турнирной таблице.