Премьер-министр Словении обвинил президента УЕФА Чеферина в распространении коронавируса По мнению Янеза Янши, в УЕФА слишком долго тянули с приостановкой турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Премьер-министр Словении Янез Янша подверг публичной критики своего соотечественника Александера Чеферина, возглавляющего Европейский союз футбольных ассоциаций.

«Матч на стадионе «Сан-Сиро» в Милане между «Аталантой» и «Валенсией» стал биологической бомбой. Его проведение было безответственным и преступным. Предупреждений Всемирной организации здравоохранения оказалось недостаточно для УЕФА, чтобы остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это доказывает, что они заботятся только о деньгах», – цитирует Яншу theworldnews.net.

Ранее Чеферин раскритиковал экономические меры, принятые правительством Словении.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия» состоялся в Милане на стадионе «Сан-Сиро» 19 февраля в присутствии 44 236 зрителей. Мэр Бергамо Джорджо Гори заявил, что та встреча стала биологической бомбой, поспособствовав распространению коронавируса в Италии и Испании.

Розыгрыши еврокубков были приостановлены 17 марта.