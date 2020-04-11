Джефферсон Фарфан: Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги! Перуанский форвард «Локомотива» недоволен сокращением зарплаты.

Джефферсон Фарфан оказался крайне недоволен сокращением зарплаты на 40% до возобновления сезона, прерванного пандемией коронавируса.

Свое негодование перуанец выплеснул во время прямого эфира в инстаграме своего бывшего товарища по национальной команде Роберто Гисасолы.

«Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги! – заявил Фарфан. – Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне».

По неофициальным источникам, зарплата Фарфана в «Локомотив» составляет около 1,5 миллиона долларов за год. В сезоне-2019/20 35-летний нападающий не сыграл за московский клуб ни одного официального матча из-за тяжелой травмы, полученной минувшим летом на Кубке Америки в Бразилии в составе сборной Перу.