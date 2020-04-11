Анатолий Мещеряков – о словах Фарфана: Команда приняла решение о снижении зарплат Перуанский форвард «Локомотива» остался недоволен решением команды и клуба.

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал гневное высказывание перуанского нападающего Джефферсона Фарфана по поводу снижения зарплаты на 40% на время вынужденной паузы в чемпионате.

«Слова Фарфана? Команда приняла решение о снижении зарплат. Больше тут нечего комментировать», – заявил Мещеряков в интервью Чемпионат.сom

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.

В сезоне-2019/20 Фарфан не сыграл за московский клуб ни одного официального матча из-за тяжелой травмы, полученной минувшим летом на Кубке Америки в Бразилии в составе сборной Перу.

«Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги! – заявил перуанец в прямом эфире в инстаграме. – Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне».