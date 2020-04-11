«Реал Сосьедад» станет первым испанским клубом, который возобновит тренировки В Сан-Себастьяне собираются вернуться к занятиям 14 апреля.

Испанская газета AS сообщает, что в футбольном клубе «Реал Сосьедад» приняли решение возобновить тренировки с 14 апреля.

На базе в Субьете команда будет тщательно придерживаться необходимых мер предосторожности. Футболисты будут тренироваться группами по 2-3 человека на разных полях и будут использовать разные раздевалки, соблюдая социальную дистанцию. Все игроки и сотрудники тренерского штаба пройдут обследование на COVID-19.

Чемпионат Испании был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Футболисты не могли даже тренироваться.

«Реал Сосьедад» после 27 туров занимает пятое место в примере, набрав 46 очков.