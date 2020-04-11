Дмитрий Комбаров – о сокращении зарплат в «Крыльях Советов»: Нам сказали, что деньги пойдут врачам Контрактные выплаты в самарском клубе сократили на 40%.

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал подробности переговоров с клубом о снижении зарплат, а также высказал свое мнение по поводу того, как скажется пандемия коронавируса на трансферном рынке.

«В «Крыльях Советов» нам предложили пойти на снижение зарплаты, клуб попросил пойти навстречу, – отметил Комбаров в эфире телеканала «Матч ТВ». – Мы вошли в эту ситуацию. Неправильно будет сказать, что мы торговались, мы договаривались, и в итоге все согласились на 40 процентов. В этой ситуации тяжелее всего приходится бюджетным клубам, но нам объяснили, что эти деньги пойдут на зарплаты врачам. Так что мы помогли региону и клубу.

Думаю, что сейчас все подешевели на фоне пандемии. Поэтому не переживаю из-за того, что моя трансферная стоимость на Transfermarkt тоже снизилась. Есть исключения, когда за Неймара заплатили баснословные деньги. Но в целом, клубы торгуются по своим возможностям и продают тоже. Так что не могу сказать, что рынок не перегрет».

33-летний Дмитрий Комбаров в нынешнем сезоне сыграл 16 матчей в РПЛ.

«Крылья Советов» после 22 туров занимают предпоследнее 15-е место, набрав 22 очка.

Футбольные соревнования в России приостановлены до 31 мая.