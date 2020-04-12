Фарфан о своем отказе урезать зарплату: Это была шутка

«Среди шуток, которые я произнес в эфире со своим другом Роберто Газасолой, одна касалась моего несогласия с понижением зарплаты, - пояснил перуанец «Чемпионату». - Еще раз хочу подчеркнуть: это была шутка. Сокращение зарплат было согласовано всеми игроками клуба, в том числе, мной. И я разделяю этот шаг. В трудные времена мы должны быть вместе, я поддерживаю свой клуб сильнее, чем когда-либо».
Напомним, что ранее в прямом эфире Фарфан произнес по поводу урезания зарплат на 40 процентов следующее: »Они прислали мне клочок бумаги на русском языке, я ничего не понял. В итоге разорвал его. Они просто хотели подгадить мне».
Позже председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков отказался комментировать эту реплику Фарфана, который из-за травмы не принял участия ни в одном из матчей РПЛ-2019/20.
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