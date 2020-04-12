Арустамян объяснил, почему Акинфеев не перешел в европейский клуб

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян считает, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев не покинул чемпионат России из-за отсутствия европейского агента.
«Акинфеев в те годы был на прицеле у многих команд в Англии. Матч с «МЮ» не был его единственной крутой игрой на Альбионе. Помните нулевую ничью с «Арсеналом»? На мой взгляд, проблемой Акинфеева в те годы было то, что у него не было европейского агента, способного «толкнуть» эту сделку. Плюс Игорь всегда был и остается предан ЦСКА. Для него это особый клуб», – приводит слова Арустамяна «Матч ТВ».
На данный момент Акинфеев отыграл за столичный клуб 626 матчей и выиграл 20 трофеев, в том числе 6 чемпионатов России и Кубок УЕФА. В составе национальной команды он становился бронзовым призером Евро-2008 и четвертьфиналистом ЧМ-2018.
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