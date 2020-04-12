СМИ: «Тоттенхэм» продаст Кейна из-за долгов по кредитам - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 апреля 2020 10:57ФутболГичунцев Артур

СМИ: «Тоттенхэм» продаст Кейна из-за долгов по кредитам

Такой информацией располагает Daily Mail.

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Согласно источнику, руководство хочет продать игрока за 200 млн фунтов из-за долгов по кредитам, выделенным на строительство нового стадиона, сумма которых составляет 637 миллионов фунтов.

Отмечается, что тяжелая ситуация в стане «шпор» также обусловлена паузой в АПЛ, вызванной пандемией коронавируса.

Напомним, 26-летний Кейн провел в этом сезоне 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 голевых паса. В эти дни он проходит курс лечения от травмы колена. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2024 года, а трансферный ценник составляет 120 млн евро.

Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
Врачам добавили 25-80 тысяч рублей, а эрзац-звезды КХЛ от народных миллионов ноc воротят Виталий Славин – о денежных запросах российских хоккеистов. 09.04.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Медведева показала свою тренировку в домашних условиях (видео) Загитова показала, как готовится к ЕГЭ (видео) Туктамышева опубликовала тизер произвольной программы (видео)
Как дела у россиян, которые продолжают играть в футбол во время пандемии Таких на самом деле очень много. И это не те, кто режется на карантине в киберфутбол. Речь об участниках официальных матчей. 11.04.2020 13:30 Футбол Безъязычный Алексей
От «Вы там охренели совсем!» до «Палыч, так держать!» Болельщики ответили Семину Главный тренер «Локомотива» продолжил поднятую им же самим дискуссию о зарплатах в российском футболе. Комментарии пользователей не заставили долго ждать. 10.04.2020 13:00 Футбол Сергеев Иван
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет после US Open Организаторы заявили – в конце весны турнир не состоится. Но отменен не будет! «Ролан Гаррос» впервые в истории пройдет в конце сезона – через неделю после US Open. 17.03.2020 21:00 Теннис Мысин Николай
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Валерий Карпин: Может, я переболел коронавирусом бессимптомно Главный тренер «Ростова» рассказал о жизни команды в самоизоляции. 10.04.2020 17:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
11:21 ММА Волков – о карантине: Многие говорят об ограничении свободы, но я не чувствую этого
10:57 Футбол СМИ: «Тоттенхэм» продаст Кейна из-за долгов по кредитам
10:45 Теннис Андрей Рублев: Сижу в квартире целый день. Уже психологически тяжело
10:26 Футбол Эльдор Шомуродов: Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата России
10:08 ММА Друг Макгрегора: Федор Емельяненко – величайший боец в истории, тут и говорить не о чем
09:50 Бокс Мурат Гассиев: Было бы замечательно провести реванш с Усиком
09:34 Футбол Арустамян объяснил, почему Акинфеев не перешел в европейский клуб
09:17 Футбол Леонид Федун: Пик коронавируса в Европе уже пройден
09:00 Футбол СМИ: «Бавария» надеется приобрести Сане за 50 млн евро
08:46 Футбол Рибалта – о продаже Азмуна в «Наполи»: «Зенит» не получал официальных предложений
08:30 Хоккей Свечников обошел Макдэвида и признан автором лучшего гола в сезоне (видео)
08:11 ММА Фергюсон продолжает тренировки, несмотря на отмену турнира UFC 249 (фото)
07:48 Футбол Рахимич о борьбе россиян с коронавирусом: 60-70-градусная водка убивает все
01:31 Футбол Фарфан о своем отказе урезать зарплату: Это была шутка
23:59 Футбол Дмитрий Комбаров – о сокращении зарплат в «Крыльях Советов»: Нам сказали, что деньги пойдут врачам
23:46 Футбол Поль Погба: Я уже тренируюсь с мячом
23:27 Футбол «Реал Сосьедад» станет первым испанским клубом, который возобновит тренировки
23:15 Хоккей Никита Зайцев: Для моей бывшей жены понятие семьи чуждо
22:54 Хоккей Никита Задоров: Я никогда не говорил, что ненавижу Россию, но для моих детей будет безопаснее в США
22:44 Бокс Майдана показал сувенир из выбитого зуба Мейвезера (фото)
«Теперь хоть вешайся...» Пандемия накрыла микрокредитные организации и их заемщиков
Число больных коронавирусом в Нижегородской области достигло 194
Подтвердились еще пять случаев коронавируса в Волгоградской области
Минздрав РТ прокомментировал заявления врачей о низких зарплатах
В Омске начали торговать разрешениями на передвижение по городу
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика