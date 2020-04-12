СМИ: «Тоттенхэм» продаст Кейна из-за долгов по кредитам Такой информацией располагает Daily Mail.

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Согласно источнику, руководство хочет продать игрока за 200 млн фунтов из-за долгов по кредитам, выделенным на строительство нового стадиона, сумма которых составляет 637 миллионов фунтов.

Отмечается, что тяжелая ситуация в стане «шпор» также обусловлена паузой в АПЛ, вызванной пандемией коронавируса.

Напомним, 26-летний Кейн провел в этом сезоне 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 голевых паса. В эти дни он проходит курс лечения от травмы колена. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2024 года, а трансферный ценник составляет 120 млн евро.