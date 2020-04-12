БАТЭ в гостях разгромил «Минск» В чемпионате Белоруссии продолжается четвертый тур.

В белорусской вышей лиге «Минск» на своем поле уступил БАТЭ со счетом 0:3.

На 26-й минуте счет открыл Станислав Драгун, на 35-й отличился Антон Сарока, а на 62-й Павел Нехайчик забил прямым ударом с углового, наказав за ошибку российского вратаря минчан Артема Леонова.

Стоит отметить, что БАТЭ стал первым клубом белорусской высшей лиги, который одержал крупную победу в нынешнем сезоне.

БАТЭ и «Минск», набрав по шесть очков, находятся в группе из пяти команд, которые делят места с 5-го по 9-е. Столько же очков набрали «Ислочь», «Славия» и «Городея».

18 апреля «Минск» сыграет в гостях с «Рухом», а БАТЭ примет «Торпедо-БелАЗ».