Проведение матчей Евро в Мюнхене находится под вопросом Ситуацию обсуждают власти города.

Французская газета L’Equipe сообщает, что власти Мюнхена еще не утвердили проведение матчей чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

Один из представитель спортивного департамента городского совета столицы Баварии заявил французскому изданию, что в данный момент идет обсуждение готовности Мюнхена принять матчи перенесенного Евро.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля следующего года. Мюнхен должен принять три матча группового турнира с участием сборной Германии (против Франции, Португалии и одного из победителей плей-офф), а также четвертьфинал.

Ранее генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил в интервью ТАСС о том, что в УЕФА должны подтвердить список городов-хозяев перенесенного турнира 30 апреля. В случае, если кто-то откажется, возможны замены.

Помимо Мюнхена и Санкт-Петербурга матчи турнира должны принять Лондон, Глазго, Дублин, Баку, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Амстердам, Рим и Бильбао.