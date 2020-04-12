Игорь Акинфеев: Был бы пухлым, подумал бы о тренажерном зале дома Вратарь ЦСКА рассказал о тренировках в условиях самоизоляции.

«Дома есть коврик, делаю упражнения на пресс, ноги, стандартные, - пояснил Акинфеев офоциальному видеоблогу ЦСКА. - Плюс рядом есть два парка. Там людей почти нет, поэтому кждые два дня 20-25 минут бегаю. Без этих пробежек было бы тяжело. Тренировки дома - это адок. Тяжело без футбола, без других нагрузок. Есть ли у меня тренажерный зал? Нет. Никогда не ставил задачу им обазвестись. Если бы был пухлым, толстым, еще каким-нибудь, может, и задумался бы. Но я не хочу дом захламлять тренажерами».

В том же видеоблоге Акинфеев вспомнил историю об ограблении ЦСКА в Манчестере в 2009 году.