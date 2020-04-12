Бразильцы из «Ахмата» обратились в посольство с просьбой помочь им вернуться на родину Из-за пандемии коронавируса футболистам грозненского клуба не удалось улететь в Бразилию.

Бразильские футболисты «Ахмата» Фелипе Визеу, Исмаэл Силва и Раванелли вместе с тренером Родолфо предприняли несколько безуспешных попыток вернуться в родную страну.

О жизни в Грозном в условиях карантина бразильцы рассказали в интервью футболиста Folha de S.Paulo.

Визеу пожаловался на то, когда он ходил в магазин за продуктами его остановили полицейские, желая узнать, что он делает на улице.

«Я вообще не говорю по-русски. Что я мог объяснить? – рассказал Фелипе. – Мы знаем, что ситуация в Бразилия неспокойная, но, по крайней мере, это наш дом. Если что-то случится, мы будем рядом с нашими семьями. Здесь мы одни. Клуб отпустил нас до начала мая».

Отмечается, что Визеу живет в Грозном вместе с женой и 10-месячной дочерью.

Бразильцы из «Ахмата» пытались купить билет обычными способами, однако Российская Федерация в конце марта приостановила все международное авиасообщение и закрыла границы. Фелипе Визеу, Исмаэл Силва, Раванелли и Родолфо обратились за помощью в посольство Бразилии в Москве, но ничего не добились.

«Они сказали, что мы должны ждать, что если что-то будет, они свяжутся, – заявил Раванелли. – Но время идет».

«Мы ничего не может сделать, – отметил Визеу. – Это ужасная ситуация. Если нам ответят только в конце месяца или в мае, это нам не поможет. Нам нужна помощь сейчас. Мы здесь для работы, чтобы тренироваться и играть. Без этого нам нет никакой причины находиться здесь, особенно, учитывая происходящее».

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.