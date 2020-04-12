Гендиректор «Ахмата» Айдамиров: Скорее всего, интервью бразильцев неправильно перевели В грозненском клубе прокомментировали заявления Фелипе Визеу, Исмаэла Силвы, Раванелли и Родолфо о желании вернуться на родину.

Ранее ежедневная бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила о безуспешных попытках футболистов «Ахмата» Фелипе Визеу, Исмаэла Силвы и Раванелли вместе с тренером Родолфо вернуться на родину с тем, чтобы в Бразилии переждать пандемию коронавируса. Ситуацию прокомментировал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

- Самовольно выходить на улицу, конечно же, нельзя, – заявил Айдамиров в интервью Sport24.ru – Все сидят на карантине. Если в магазин или в аптеку, то для этого в команде есть переводчик. Они с ним на прямом контакте.

- Жаловались ли они клубу?

- Нет. Просто, наверное, всем непривычно сейчас на карантине. Во всем мире сейчас ограничение. Скорее всего, интервью просто неправильно перевели, и они говорят о том, что трудно сидеть в четырех стенах.

Бразильцы из «Ахмата» в интервью заявили о том, что обратились в посольство Бразилии для того, чтобы покинуть Россию. Визеу рассказал, что в Грозном его на улице остановила полиция, когда он отправился в магазин, чтобы купить еду.