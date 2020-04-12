Бывший футболист сборной Италии Виалли победил рак У экс-тренера «Челси» была злокачественная опухоль поджелудочной железы.

Джанлука Виалли, игравший в прошлом за «Сампдорию», «Ювентус», «Челси» и сборную Италии, сообщил, что вылечился от рака поджелудочной железы после длительного курса химиотерапии.

«Я в порядке, – заявил 55-летний Виалли в интервью The Daily Mail. – В декабре я завершил 17-месячный курс химиотерапии, состоявший из двух циклов, один из которых продолжался восемь месяцев, второй – девять. Это был тяжело физически и морально даже для такого сильного человека, как я.

Анализы не показали никаких признаков болезни. Восстановить свое здоровье - значит, снова смотреть на себя в зеркало, видеть, как растут волосы, не рисовать брови карандашом. В этом отношении мне очень повезло по сравнению со многими другими».

Вместе с «Ювентусом» Виалли выиграл Лигу чемпионов в 1996 году и Кубок УЕФА в 1993-м. Помимо этого Джанлука дважды завоевал Кубок обладателей кубков в 1990-м и 1998-м вместе с «Сампдорией» и «Челси».

Итальянец занимал должность главного тренера тренера «Челси» с 1998 по 2000 годы. Под его руководством лондонцы выиграли Кубок Англии, Кубок английской лиги, Кубок обладателей кубков, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии.