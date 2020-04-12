Фелипе Визеу: Все, что написали в том интервью – неправда, Грозный стал мне вторым домом Ранее ежедневная бразильская газета Folha de S.Paulo сообщила о безуспешных попытках футболистов «Ахмата» вернуться на родину.

Нападающий «Ахмата» Фелипе Визеу на своей странице в инстаграме опроверг о том, что бразильские футболисты грозненского клуба хотят вернуться на родину, чтобы переждать пандемию коронавируса.

«После двух моих лайфов в инстаграме в одном русском издательстве вышло интервью якобы от моего имени, где говорится, что мне и моей семье некомфортно в Грозном из-за распространившейся коронавирусной инфекции, – написал Визеу в сториз. – В своих лайфах я наоборот говорил, что мне живется спокойно в Грозном со своей семьей, что мы чувствуем себя здесь в безопасности. Все, что написано в этом интервью, – неправда.

С тех пор, как я перешел в «Ахмат», Грозный стал мне вторым домом. Спасибо всем! Обнимаю! Фелипе Визеу. «Ахмат» – сила!»

Folha de S.Paulo сообщила, что бразильцы из «Ахмата» пытались купить билеты обычными способами, однако им это не удалось, поскольку Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение и закрыла границы. Бразильская газета утверждает, что Фелипе Визеу, Исмаэл Силва и Раванелли, а также тренер «Ахмата» Родолфо обратились за помощью в посольство Бразилии, но ничего не добились.