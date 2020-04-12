Денис Глушаков: Каррера устраивал постановочные сцены, чтобы поменять капитана Бывший футболист «Спартака» поделился воспоминаниями.

В интервью для программы «Открытый показ» телеканала «Матч ТВ» полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков, ранее выступавший за «Спартак», вспомнил свой промах с пенальти в апреле 2018 года в полуфинале Кубка России против «Тосно», а также раскрыл подробности своего конфликта с тогдашним главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

«Ощущения во время матча с «Тосно» были печальные, – отметил Глушаков. – Я до того матча давно не бил пенальти, а после этого пенальти я больше не бил и не буду. Что касается Карреры, то ребята все высказывали, я доказывал игрой, болельщики что-то кричали, я с кем-то встречался, говорил. С кем не встретился, готов всегда поговорить.

Лайк под постом Назарова? Реально поставил лайк автоматом, хотя я послушал и сначала решил, что не буду, а потом увидел, что это благотворительный фонд, и поставил. Каррера психанул, но к этому все шло. Он уже хотел поменять капитана, устраивал постановочные сцены, все это было некрасиво. Мы хотели с Ещенко с ним поговорить, но он не захотел».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 годы и был капитаном команды. Всего Денис провел в составе красно-белых 173 матча, забив 23 гола и сделав 10 результативных передач.

Летом прошлого года полузащитник перешел в «Ахмат».