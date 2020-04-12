ФИФА не будет открывать трансферный рынок до завершения нынешнего сезона

Директор Международной федерации футбола Эмилио Гарсия Сильверо, занимающийся юридическими вопросами в интервью Cadena Cope рассказал о том, как вынужденная пауза в соревнованиях отразится на работе трансферного рынка.
«ФИФА не позволит заключать новые контракты после 30 июня, трансферные окна не будут открыты в обычные сроки, новые игроки не будут зарегистрированы, – заявил Гарсия Сильверо. – 1 июля рынок не откроется. После 30 июня, теоретически, футболист с истекшим договором аренды сможет вернуться в свой клуб, но окно регистрации не будет открыто. Все будет зависеть от того, когда закончится нынешний сезон».
Ранее ФИФА разрешила продлевать контракты, истекающие 30 июня, до завершения текущего сезона. Соглашения, которые должны были вступить в силу ближайшим летом, начнут действовать с началом нового сезона.
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