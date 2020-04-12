Денис Глушаков: Все сидят на шашлыках, кайфуют, и никто не хочет играть

В интервью для программы «Открытый показ» телеканала «Матч ТВ» Денис Глушаков заявил, что у футболистов российского чемпионата нет особого желания возобновлять сезон.
«Сейчас все надеемся, что эта пауза закончится, – заявил Глушаков. – Я разговаривал с Комбаровым, он говорит: давайте уже закончим этот чемпионат, не будем играть. Никому не хочется вылетать, борьбы уже не хочется.
Я так понимаю, сейчас все сидят на шашлыках. У кого-то загородные дома, кто-то на балконах сосиски жарит. Все кайфуют, никто не хочет играть, уже хотят сразу сконцентрироваться на новом чемпионате и двигаться дальше
В «Ахмат» я перешел, потому что захотел сконцентрироваться на футболе. Захотелось тишины, устал от всего. Хочу еще поиграть».
Чемпионат России был приостановлен 17 марта. РФС продлил паузу в футбольных соревнованиях до 31 мая. «Ахмат» после 22 туров занимает последнее 16-е место, набрав 20 очков. Глушаков в нынешнем сезоне сыграл в РПЛ 17 матчей, забив 2 гола.
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