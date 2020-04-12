Денис Глушаков: Все сидят на шашлыках, кайфуют, и никто не хочет играть Полузащитник «Ахмата» рассказал об отношении к футболистов к паузе в чемпионате РПЛ.

В интервью для программы «Открытый показ» телеканала «Матч ТВ» Денис Глушаков заявил, что у футболистов российского чемпионата нет особого желания возобновлять сезон.

«Сейчас все надеемся, что эта пауза закончится, – заявил Глушаков. – Я разговаривал с Комбаровым, он говорит: давайте уже закончим этот чемпионат, не будем играть. Никому не хочется вылетать, борьбы уже не хочется.

Я так понимаю, сейчас все сидят на шашлыках. У кого-то загородные дома, кто-то на балконах сосиски жарит. Все кайфуют, никто не хочет играть, уже хотят сразу сконцентрироваться на новом чемпионате и двигаться дальше

В «Ахмат» я перешел, потому что захотел сконцентрироваться на футболе. Захотелось тишины, устал от всего. Хочу еще поиграть».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта. РФС продлил паузу в футбольных соревнованиях до 31 мая. «Ахмат» после 22 туров занимает последнее 16-е место, набрав 20 очков. Глушаков в нынешнем сезоне сыграл в РПЛ 17 матчей, забив 2 гола.