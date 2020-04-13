«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает Sky Sports, капитан сборной Англии не перейдет в «Манчестер Юнайтед» или любой другой клуб премьер-лиги.
Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» готов продать форварда за 200 миллионов фунтов из-за долгов по кредитам, выделенных на строительство нового стадиона.
Отметим, что Кейн, с января этого года испытывающий проблемы с мышцей задней поверхности бедра, открыто говорил о своем разочаровании тем, что ему пока не удается выигрывать трофеи с «Тоттенхэмом», и не исключил своего ухода, если команда не начнет прогрессировать.
Напомним, 26-летний нападающий провел в этом сезоне 25 матчей, забил 17 мячей и отдал два голевых паса. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2024 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 120 миллионов евро.
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