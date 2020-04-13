Александр Толстиков: Заработка в летнее трансферное окно не предвидится из-за остановки чемпионата Владелец португальской «Лейрии» Александр Толстиков считает, что трансферная стоимость футболистов понизится из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

- Вы как владелец клуба уже ощутили на себе кризис?

- Конечно, как и все клубы в мире. Но ощутимее он будет при формировании бюджета на следующий сезон. Так, заработка в летнее трансферное окно не предвидится из-за остановки чемпионата.

- Текущая ситуация может повлиять на снижение спроса со стороны грандов в ближайшие несколько лет?

- Конечно, может. И, скорее всего, так и будет. Это сейчас касается не только частных клубов, но и государственных. Основной поток финансов идет на совершенно другие вещи, и спорт от этого будет страдать. Поэтому для того, чтобы выживать, трансферная стоимость футболистов понизится, - передают слова Толстикова «Известия».

Ранее Толстиков рассказал о бюджете португальской команды.

Добавим, что на момент остановки чемпионата «Лейрия», набрав 29 очков в 25 встречах чемпионата, занимала 12-е место в турнирной таблице группы С третьей лиги чемпионата Португалии.