«Милан» готов заплатить за трансфер Икарди 100 миллионов евро «Милан» намерен включиться в борьбу за нападающего «Интера» Мауро Икарди.

Как сообщает Daily Express, руководство «Милана» рассматривает возможность заплатить за переход аргентинца порядка 100 миллионов евро.

Добавим, что по информации Corriere dello Sport, «ПСЖ» после завершения нынешнего сезона намерен приобрести права на 27-летнего аргентинского форварда, который в этом сезоне выступает за парижскую команду на правах аренды.

Напомним, что в начале сентября прошлого года «ПСЖ» арендовал Икарди у «Интера» на один сезон с последующим правом выкупа. До паузы в соревнованиях аргентинец сыграл за парижан 31 матч с учетом всех турниров, забив 20 голов и сделав четыре результативные передачи.