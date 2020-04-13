«Ньюкасл» нацелился на полузащитника сборной Шотландии

Как сообщает Daily Star, «Ньюкасл» изучает возможность перехода в команду 25-летнего хавбека сборной Шотландии за 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах Макгинна заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что шотландец перешел в «Астон Виллу» из «Хиберниана» в августе 2018 года за 3,1 миллиона евро. С тех пор он провел 65 матчей за английскую команду и записал на свой счет 17 забитых мячей и 29 результативных передач.
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