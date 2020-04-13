Немецкий нападающий «Динамо» назвал русских девушек милыми, но фейковыми Максимилиан Филипп дал характеристику российским женщинам.

«Они милые, но для меня слишком фейковые, - заявил Филипп порталу Sport24. - Видишь эти надутые губы, огромную грудь... Иногда это смотрится красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало».

В том же интервью 26-летний футболист рассказал о том, сколько игроков из РПЛ, на его взгляд, могло бы заиграть в бундеслиге.