Игорь Шалимов: Пока нет смысла говорить о сроках возвращения к обычным тренировкам Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов считает, что пока рано говорить о том, когда футболисты вернутся к тренировкам.

- Пока нет смысла говорить о сроках возвращения к обычным тренировкам, надо подождать, когда более или менее станет ясно о примерных датах возобновления чемпионата. Сейчас сидим и не выходим из дома (смеется), - передает слова Шалимова News.ru.

Отметим, что «Ахмат» после 22 туров чемпионата России, набрав 20 очков, занимает последнее место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. Позже РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая.