Александр Кержаков: От перехода в «Тоттенхэм» отделила одна минута - Советский спорт
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13 апреля 2020 15:12ФутболСергеев Иван

Александр Кержаков: От перехода в «Тоттенхэм» отделила одна минута

Бывший форвард «Зенита» и сборной рассказал о предметном интересе к нему клуба АПЛ в 2003 году.

«В 2003 году представители «Тоттенхэма» меня просматривали, приезжали на тренировки, - рассказал Кержаков в прямом эфире инстаграма «Чемпионата». - Был интерес конкретный. Но для официального начала переговоров не хватило выполнения условия, предъявляемых легионерам АПЛ. У меня не набиралось 75 процентов матчей за сборную. Можно сказать, не хватило одной минуты в игре с Уэльсом. Если бы выпустили тогда на замену, переговоры «Зенита» с «Тоттенхэмом» начались бы».

Также Кержаков рассказал о том, как вместе с семьей креативит в своем инстаграме во время пандемии, пародируя легендарные обложки музыкальных альбомов.

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