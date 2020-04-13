СМИ: «Зенит» хочет купить у «Ювентуса» игрока, заразившегося коронавирусом Действующие чемпионы России заинтересованы в приобретении защитника Даниэля Ругани.

По данным Tuttomercatoweb, 25-летний Ругани уже начал переговоры о переходе в «Зенит». Руководство «Ювентуса» готово расстаться с итальянцем, проигравшим конкуренцию в защитной линии туринской команды. В Санкт-Петербурге Ругани, если верить итальянским СМИ, предлагают зарплату в 2,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне футболист лишь трижды выходил на поле в матчах серии А. Напомним, именно Ругани стал первым представителем элитного итальянского дивизиона, у кого был выявлен COVID-19.