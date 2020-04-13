Александр Кержаков: Государство должно компенсировать всем затраты на карантин - Советский спорт
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13 апреля 2020 16:51ФутболСергеев Иван

Александр Кержаков: Государство должно компенсировать всем затраты на карантин

Бывший форвард «Зенита» и сборной России высказался на тему пандемии коронавируса.

«Не воспринимаю коронавирус как послание чего-то, - заявил Кержаков в прямом эфире инстаграма «Чемпионата». - Самоизоляция - единственный выход. Изначально говорили: чтобы избежать серьезной ситуации с вирусом, нужно сесть на жесткий карантин. Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты».

Также лучший бомбардир в истории сборной России рассказал о своих семейных активностях в соцсетях во время пандемии, сорвавшемся переходе в «Тоттенхэм» и добровольном отказе от трансфера в «ПСЖ».

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