Александр Кержаков: Государство должно компенсировать всем затраты на карантин Бывший форвард «Зенита» и сборной России высказался на тему пандемии коронавируса.

«Не воспринимаю коронавирус как послание чего-то, - заявил Кержаков в прямом эфире инстаграма «Чемпионата». - Самоизоляция - единственный выход. Изначально говорили: чтобы избежать серьезной ситуации с вирусом, нужно сесть на жесткий карантин. Если государство призывает всех садиться на карантин, оно должно компенсировать все затраты».

Также лучший бомбардир в истории сборной России рассказал о своих семейных активностях в соцсетях во время пандемии, сорвавшемся переходе в «Тоттенхэм» и добровольном отказе от трансфера в «ПСЖ».